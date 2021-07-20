Госслужащим запретили иметь двойное гражданство

Государственные и муниципальные служащие будут освобождены со своих постов , если не подадут документы о намерении отказаться от второго гражданства или вида на жительство в другой стране. Срок подачи таких письменных заверений истекает 20 июля. О том, какие ограничения накладывает закон на чиновников, — в материале «Парламентской газеты».

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Слово придётся доказать делом

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Запрет двойного гражданства записан в двух президентских законах, которые вступили в силу 1 июля. Оба вносят поправки в законодательство, развивая новые нормы Конституции.

Одним обещанием отказаться от иностранного подданства чиновники не обойдутся. До конца года им также придётся представить документы, которые подтвердят, что они избавились от другого гражданства или аннулировали вид на жительство. Если они этого не сделают, их уволят.

Новые требования касаются губернаторов и их заместителей, региональных министров, судей и депутатов заксобраний, мэров и сотрудников местных администраций. Кроме того, это относится к руководству Центробанка Счётной палаты , а также омбудсменам. Также не могут иметь ни второго гражданства, ни вида на жительство в другой стране работники всех силовых ведомств.

Ранее аналогичные запреты уже ввели для президента, премьер-министра и его заместителей, глав министерств, депутатов, сенаторов, судей, прокуроров и членов Совета Безопасности.

Кристально чист

Работа на государство предполагает соблюдение немалого количества ограничений и запретов. Все они нацелены на укрепление дисциплины, борьбу с корыстью и влияниями извне. Так, чиновники обязаны регулярно декларировать свои доходы, расходы, имущество и сделки с недвижимостью. В отчётах следует указывать в том числе операции с цифровыми активами, например покупку биткоинов. Подтверждать финансовую чистоплотность также должны супруги и несовершеннолетние дети этих сотрудников.

В марте этого года в Госдуму внесли законопроект, который позволяет обращать в пользу государства не только незаконно нажитую недвижимость и транспорт, но и деньги со счетов. «Мы последовательно совершенствуем антикоррупционное законодательство, чтобы не оставить взяточникам ни малейшего шанса уйти от ответственности или скрыть незаконно нажитое», — подчёркивал тогда глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Все антикоррупционные инициативы направлены на то, чтобы во власть шли люди, «которые любят свою страну, свой народ», подчёркивал первый замглавы Комитета Госдумы по финрынкам Игорь Дивинский . «И цель их должна быть привнести, а не вынести», — добавил он.

Госслужащим и членам их семей также запрещено открывать и иметь счета и вклады, хранить деньги и ценности в иностранных банках, равно как и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Кроме того, им запрещено покупать ценные бумаги.

Нельзя, служа в государственных и муниципальных органах, вести свой бизнес. Многие должности вообще не сочетаются с какой-либо оплачиваемой деятельностью, кроме преподавания, научной и иной творческой работы.

Целый ряд запретов блокирует коррупционные искушения: нельзя принимать вознаграждения за выполнение своей работы, ездить в командировки за чужой счёт, принимать награды от иностранных государств. Государство не позволяет чиновникам работать под непосредственным началом своих близких родственников — родителей, супругов или братьев и сестёр.

Госслужащие не могут использовать служебное положение в личных целях, поэтому им запрещено с высоты своего поста вести предвыборную агитацию, пользоваться государственным имуществом и служебной информацией для своих нужд.