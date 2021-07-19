Россия создаст «санитарный щит» от новых эпидемий за 30 млрд рублей

Голикова сообщила, что проект не должен усложнять въезд в Россию. Для быстрой проверки на наличие патогенов будут работать более 240 пограничных пунктов пропуска. Кроме этого, должна появиться возможность за четыре дня разрабатывать экспресс-тесты, а за четыре месяца — вакцины от инфекционных болезней, заявила вице-премьер.