Россия создаст «санитарный щит» от новых эпидемий за 30 млрд рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала до 2024 года создать «санитарный щит», который будет защищать Россию от новых эпидемий. На это потратят 30 млрд рублей. Проект предполагает открытие сети лабораторий, организацию экспресс-диагностики на границах и разработку информационного ресурса об эпидемиологической обстановке. Это сделают по поручению президента страны.
Голикова сообщила, что проект не должен усложнять въезд в Россию. Для быстрой проверки на наличие патогенов будут работать более 240 пограничных пунктов пропуска. Кроме этого, должна появиться возможность за четыре дня разрабатывать экспресс-тесты, а за четыре месяца — вакцины от инфекционных болезней, заявила вице-премьер.
«Для 80% россиян станет доступна быстрая — в течение 24 часов — и качественная своевременная диагностика инфекций», — сказала Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Речь идёт о развертывании сети лабораторий, которые смогут «расшифровать любой неизвестный вирус и разработать тест-систему по его определению», а также оперативно выпускать эффективные и безопасные вакцины, добавил премьер-министр Михаил Мишустин.
В апреле, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создание «мощного и надёжного щита» для защиты от новых эпидемий. Речь шла и о разработке собственных экспресс-тестов, а также о независимости отечественной фармацевтики.
Ранее «Секрет» писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос поставок иностранных вакцин в страну не рассматривается. Россияне могут выбрать из четырёх имеющихся отечественных препаратов, их поставки ведутся регулярно, отметил представитель Кремля.