В Совфеде и Госдуме оценили идею доплатить пенсионерам за вакцинацию

Зампред комитета Госдумы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев
неоднозначно отреагировал на инициативу. С одной стороны, он подчеркнул важность ускорения темпов вакцинации. Однако напомнил, что в разных регионах своя специфика, и активность граждан в этом плане различается. Так что, по его мнению, такие решения все же нужно давать на откуп регионам, чтобы у них сохранялась свобода действий в выборе стратегии противодействия коронавирусу с учетом особенности каждой территории.