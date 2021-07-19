Вице-премьеры станут кураторами федеральных округов

Добавляется, что отвечать за Южный федеральный округ будет Марат Хуснуллин
, так как развитие туристического потенциала территории связано со строительством и, в том числе, с транспортной инфраструктурой. А куратором Приволжского федерального округа будет вице-премьер по вопросам цифровой экономики инновациям Дмитрий Чернышенко
, потому что на регион "приходится около половины объема российского экспорта технологий", а также "в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий".