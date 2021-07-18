Алиев объявил о завершении конфликта вокруг Карабаха

«Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту и выполнил резолюции Совбеза ООН. Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», — сказал Алиев.
Заявление прозвучало сегодня, во время пресс-конференции азербайджанского лидера и главы ЕвросоветаШарля Мишеля, прибывшего в Баку.
Осенью прошлого года начались боевые действия между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, поддерживаемой Арменией. При посредничестве России было заключено трехстороннее соглашение. Баку были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились миротворцы из РФ.