Алиев объявил о завершении конфликта вокруг Карабаха

Осенью прошлого года начались боевые действия между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, поддерживаемой Арменией. При посредничестве России было заключено трехстороннее соглашение. Баку были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились миротворцы из РФ.