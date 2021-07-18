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Алиев объявил о завершении конфликта вокруг Карабаха

Майк Габриелян
32 минуты назад
Конфликт в Нагорном Карабахе завершен, сторонам стоит подумать о мире. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА «Новости».
Алиев объявил о завершении конфликта вокруг Карабаха
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту и выполнил резолюции Совбеза ООН. Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», — сказал Алиев.
Заявление прозвучало сегодня, во время пресс-конференции азербайджанского лидера и главы Евросовета Шарля Мишеля, прибывшего в Баку.
Осенью прошлого года начались боевые действия между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, поддерживаемой Арменией. При посредничестве России было заключено трехстороннее соглашение. Баку были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились миротворцы из РФ.
Политика,Шарль Мишель,Ильхам Алиев,Европейский совет,Совбез ООН,РИА Новости,Азербайджан,
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