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Явлинский заявил об угрозе краха России

Майк Габриелян
1 час назад
Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что России угрожает крах, если страна не решит, с кем она – с Западом или нет.
Явлинский заявил об угрозе краха России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению политика, весь мир глобализируется, и эту тенденцию не остановить.
«Россия должна ответить, с кем она», – сказал Явлинский в эфире радио «Комсомольская правда» (цитата по РИА "Новости").
Лидер Яблока считает, что через 20-30 лет в мире будет два центра экономической мощи – Северная Америка и Юго-Восточная Азия. Попытка России закрыться приведет к ее краху.
«Я этого очень боюсь, это моя любимая страна, единственная моя страна, моя родина, и я предан ей полностью», - отметил он.
Явлинский также добавил, что у России нет проблемы отношений с Украиной. Но существует «проблема отношений России с Европой, и она очень серьезная».
Политика,Григорий Явлинский,Партия "Яблоко",Комсомольская правда,РИА Новости,Россия,
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