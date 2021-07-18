Явлинский заявил об угрозе краха России

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По мнению политика, весь мир глобализируется, и эту тенденцию не остановить.

«Россия должна ответить, с кем она», – сказал Явлинский в эфире радио «Комсомольская правда» (цитата по РИА "Новости").

Лидер Яблока считает, что через 20-30 лет в мире будет два центра экономической мощи – Северная Америка и Юго-Восточная Азия. Попытка России закрыться приведет к ее краху.

«Я этого очень боюсь, это моя любимая страна, единственная моя страна, моя родина, и я предан ей полностью», - отметил он.