Экс-зять Ельцина рассказал, как тот преодолел госпереворот

«Ельцин сидит в трусах и смотрит по телевизору «Лебединое озеро». Эту картинку я запомню на всю жизнь», - признался Дьяченко.
«С дачи уезжали хаотично. Несколькими машинами. Ельцин уехал на „ЗИЛе“ в Белый дом — резиденцию властей России. Коржаков сел на переднее сиденье. Передернул затвор автомата, открыл окно машины, был готов к бою», — рассказал автор.
«В итоге для нашей семьи все обошлось. Трагедии не случилось. Чем бы все закончилось для нас, если бы Борис Николаевич тогда проиграл? Не хочу даже говорить на эту тему. Ничего хорошего не было бы точно», - написал в заключение автор.