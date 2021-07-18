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Экс-зять Ельцина рассказал, как тот преодолел госпереворот

Ювелина Бернст
48 минут назад
Бывший президент России Борис Ельцин волновался во время августовского путча 1991 года, рассказал бывший зять экс-главы государства Алексей Дьяченко в своем блоге на «Эхе Москвы».
Экс-зять Ельцина рассказал, как тот преодолел госпереворот
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По одной из версий аналитиков, написал он, изначально заговорщики хотели поставить Ельцина в известность о вводе войск, чтобы потом заявить публично, что глава государства в курсе и дал добро на путч. Однако свой план они так и не осуществили, и президент был в неведении.
«Ельцин сидит в трусах и смотрит по телевизору «Лебединое озеро». Эту картинку я запомню на всю жизнь», - признался Дьяченко.
В этот момент появился начальник охраны Ельцина Александр Коржаков и сообщил, что дача окружена спецподразделением КГБ «Альфа».
Тогда экс-президент попытался связаться с бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, но на даче не было связи. Детей отвезли на микроавтобусе и спрятали. Дьяченко уточнил, что он увез жену Ельцина Наину и ее дочь Татьяну.
«С дачи уезжали хаотично. Несколькими машинами. Ельцин уехал на „ЗИЛе“ в Белый дом — резиденцию властей России. Коржаков сел на переднее сиденье. Передернул затвор автомата, открыл окно машины, был готов к бою», — рассказал автор.
Он также написал, что эти три дня вся семья была на нервах. Никто почти не спали. Ельцин, волнуясь за родственников, периодически звонил им. По словам Дьяченко, в квартире стоял наготове заряженный карабин.
«В итоге для нашей семьи все обошлось. Трагедии не случилось. Чем бы все закончилось для нас, если бы Борис Николаевич тогда проиграл? Не хочу даже говорить на эту тему. Ничего хорошего не было бы точно», - написал в заключение автор.
В своем блоге экс-зять Ельцина также рассказывал, что вторым президентом РФ мог стать первый замглавы администрации Ельцина Сергей Кириенко и бывший премьер-министр страны Евгений Примаков. Однако первому помешал дефолт. Второй же не переносил критику в свой адрес, жестко проводил свою линию и не оглядываясь на администрацию главы государства.
Политика,Алексей Дьяченко,Александр Коржаков,Сергей Кириенко,Борис Ельцин,Евгений Примаков,Михаил Горбачев,Администрация Президента РФ,КПСС,Эхо Москвы,
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