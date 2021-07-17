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Россия указала США на необходимость отчитаться в СБ ООН по Афганистану

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
12 минут назад
События в Афганистане не являются логически завершенной американской операцией, Соединенные Штаты и входящие в коалицию страны ни разу не пришли в СБ ООН и ни разу не отчитались о своих действиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
"Ни разу не отчитались": Россия обратилась к США по афганскому вопросу
Фото: ReutersReuters
«К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме [военной кампании США в Афганистане]. Первый момент, который они совершенно почему-то не собираются замечать, описывая ситуацию как логически завершенную американскую операцию на территории Афганистана, < > что это была не американская кампания, это был мандат Совета Безопасности ООН, выданный коалиции, которую возглавляли США, и соответствующие страны НАТО в ней участвовали», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.
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«США и < > те страны, которые входили в коалицию, ни разу не пришли в Совбез [ООН] и ни разу не отчитались о том, что они делают. Поэтому это не логическое завершение операции [США]», – подчеркнула дипломат.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
В понедельник Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
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