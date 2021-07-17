"Ни разу не отчитались": Россия обратилась к США по афганскому вопросу

«К сожалению, наша, так сказать, либеральная тусовка отличается крайней безграмотностью по этой теме [военной кампании США в Афганистане]. Первый момент, который они совершенно почему-то не собираются замечать, описывая ситуацию как логически завершенную американскую операцию на территории Афганистана, < > что это была не американская кампания, это был мандат Совета Безопасности ООН, выданный коалиции, которую возглавляли США, и соответствующие страны НАТО в ней участвовали», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.
«США и < > те страны, которые входили в коалицию, ни разу не пришли в Совбез [ООН] и ни разу не отчитались о том, что они делают. Поэтому это не логическое завершение операции [США]», – подчеркнула дипломат.