Экс-депутат Рады заявил о приближении "сумасшедшего кризиса" в Украине

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«У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике», — уверен Мураев.

По его мнению, в сложившейся ситуации виновата правящая партия «Слуга народа». Экс-депутат предрек скатывание Украины в пропасть и спрогнозировал массовые протесты населения уже через несколько месяцев. При таком сценарии соседние страны приложат все усилия, «чтобы проект Украина завершился», уверен Мураев. Политик считает, что развал Украины выгоден всем ее соседям, включая Россию.

Политик ранее утверждал, что Польша, Венгрия и Румыния преследуют собственные цели, вкладывая деньги в развитие сопредельных с ними украинских регионов и одновременно выдавая свои паспорта гражданам Украины. Мураев также неоднократно заявлял о реальной угрозе «югославского сценария» для его страны.