В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-депутат Рады заявил о приближении "сумасшедшего кризиса" в Украине

Елена Прошина
38 минут назад
Украине грозит развал страны из-за переживаемого ею кризиса. Такое мнение высказал в эфире канала «Наш» бывший депутат украинской Рады Евгений Мураев.
Экс-депутат Рады заявил о приближении "сумасшедшего кризиса" в Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике», — уверен Мураев.
По его мнению, в сложившейся ситуации виновата правящая партия «Слуга народа». Экс-депутат предрек скатывание Украины в пропасть и спрогнозировал массовые протесты населения уже через несколько месяцев. При таком сценарии соседние страны приложат все усилия, «чтобы проект Украина завершился», уверен Мураев. Политик считает, что развал Украины выгоден всем ее соседям, включая Россию.
Политик ранее утверждал, что Польша, Венгрия и Румыния преследуют собственные цели, вкладывая деньги в развитие сопредельных с ними украинских регионов и одновременно выдавая свои паспорта гражданам Украины. Мураев также неоднократно заявлял о реальной угрозе «югославского сценария» для его страны.
По мнению Мураева, украинское государство нежизнеспособно экономически. Страна не в состоянии себя содержать и живет в кредит.
Политика,Евгений Мураев,Верховная Рада,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители