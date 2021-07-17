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Кудрин назвал причины краха СССР и дал совет властям РФ

Елена Прошина
1 час назад
Плановая экономика и затягивание с проведением экономических реформ стали причинами развала Советского Союза, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Свое мнение он высказал в интервью «Коммерсанту».
Кудрин назвал причины краха СССР и дал совет властям РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики. То есть развал СССР предопределен был последним его десятилетием», - заявил Кудрин.
По его мнению, Советский Союз был не в состоянии реформировать свою экономику. При этом, отмечает глава Счетной палаты, она теряла свою эффективность практически непрерывно, с каждым годом.
Кудрин считает, что так называемый экономический застой 70-х годов прошлого века в СССР стал прелюдией к потере Советским Союзом импульса экономического развития. Страна, в формулировках главы СП, перестала тогда быть «центром притяжения», остановился рост уровня жизни людей.
По словам экономиста, нынешнее руководство России должно сделать правильные выводы из случившегося с СССР и соответствующим образом проводить экономическую политику.
Политика,Алексей Кудрин,Счетная палата,Россия,
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