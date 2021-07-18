Кудрин назвал причины распада Советского Союза

Алексей Кудрин. Одной из причин распада СССР стали промедление в проведении реформ и перестройка плановой экономики. Об этом сказал председатель Счетной палаты РФ

Фото: roscongress / Анна Горбань roscongress / Анна Горбань

— Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики, — заявил он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Также он отметил, что Советский Союз не был готов к реформированию всей экономики, которая теряла свою эффективность.

Таким образом, по словам чиновника, распад страны был обусловлен ее последним десятилетием.

— Так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни, — сказал Кудрин.

Он добавил, что никто тогда не ожидал распада Советского Союза. Экономисты рассчитывали, что произойдет переход от плановой экономики к рыночной. Сценарий, предполагающий распад страны, считался катастрофическим.