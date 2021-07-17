Профессор предрек России "мятежи" из-за уход армии США из Афганистана

Профессор международных отношений в колледже Макалестер в Сент-Поле (Миннесота) Эндрю Лэтэм предрек России мятежи из-за победы «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) над США Афганистане . Об этом профессор написал в издании The Hill.

Фото: AP Photo AP Photo

Он прогнозирует, что афганская правительственная армия скоро потерпит поражение от талибов, и они возьмут под контроль весь Афганистан. Затем радикалы начнут экспорт исламистских идей в страны Средней Азии. В итоге «будут подорваны попытки России доминировать в Евразии».

«Положительная сторона ухода США из этой страны в дестабилизации южного фланга России. Таким образом, ослабляются амбиции Москвы как в Центральной Азии, так и в Европе», - пишет профессор.

По его словам, Таджикистан уже испытывает напряженность вдоль своих границ, но это лишь предвестники «регионального геополитического землетрясения».

Не исключено, что Душанбе будет вынужден обратиться к России и ОДКБ для оказания помощи из-за угроз, исходящих из соседнего Афганистана. Россия, вероятно, ответит увеличением своих вооруженных сил, уже дислоцированных на таджикской базе. Но если какое-либо из государств-членов ОДКБ попадет под влияние талибов, статус России как гаранта региональной безопасности будет подвергнут сомнению.

Профессор считает, что Россия будет вынуждена выделять все больше ресурсов для обеспечения безопасности среднеазиатского региона, чтобы подтверждать роль гегемона.