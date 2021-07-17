Пашинян: Азербайджан планирует развязать новые бои в Карабахе

Фото: пресс-служба премьер-министра Республики Армения пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Также он обвинил Баку в провоцировании постоянных инцидентов на границе, что не позволяет начать процесс демаркации.

При этом Ереван выступает за возобновление переговорного процесса по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ, отметил глава армянского правительства.

Он указал на нарушение Азербайджаном трехсторонних заявлений по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Азербайджан отказывается возвращать пленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также препятствует открытию коммуникаций, отказываясь предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан-Россия.