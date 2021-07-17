Пашинян: Азербайджан планирует развязать новые бои в Карабахе

Азербайджан
намерен начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армянo-азербайджанской границе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
со ссылкой на источники. Его слова передает
«Интерфакс».
Фото: пресс-служба премьер-министра Республики Арменияпресс-служба премьер-министра Республики Армения
Также он обвинил Баку
в провоцировании постоянных инцидентов на границе, что не позволяет начать процесс демаркации.
При этом Ереван выступает за возобновление переговорного процесса по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ, отметил глава армянского правительства.
Он указал на нарушение Азербайджаном трехсторонних заявлений по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Азербайджан отказывается возвращать пленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также препятствует открытию коммуникаций, отказываясь предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан-Россия.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В начале ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.