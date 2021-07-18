«Единая Россия» запустила портал для предвыборных предложений

По мнению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, это поможет получить срез мнений и лучше понять ожидания людей. «Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», — подчеркнул Турчак.

Внести свои предложения на сайте можно двумя способами — проголосовать за имеющиеся предложения в одном из девяти разделов либо направить свои через специальную форму. Их можно направить и с помощью анкеты в региональных общественных приемных партии или через депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.