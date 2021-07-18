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«Единая Россия» запустила портал для предвыборных предложений россиян

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
«Единая Россия» запустила портал, где россияне могут направить свои предложения в предвыборную программу партии для выборов в Госдуму, сообщает пресс-служба ЕР.
«Единая Россия» запустила портал для предвыборных предложений
Фото: Alexander Rekun / Global Look PressAlexander Rekun / Global Look Press
По мнению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, это поможет получить срез мнений и лучше понять ожидания людей. «Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», — подчеркнул Турчак.
Внести свои предложения на сайте можно двумя способами — проголосовать за имеющиеся предложения в одном из девяти разделов либо направить свои через специальную форму. Их можно направить и с помощью анкеты в региональных общественных приемных партии или через депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.
Также «Единая Россия» в каждом субъекте страны проводит экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.
Политика,Единая Россия,Госдума,
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