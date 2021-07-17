Кадыров объяснил лишний вес сына при строгой диете

Также глава Чечни призвал своих подписчиков следить за планом питания сына.

Ранее Рамзан Кадыров пообещал оставить свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в бою его 13-летнего сына Адама. Абдурахманов неоднократно критически высказывался в адрес главы Чечни и его семьи.