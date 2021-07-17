Кадыров объяснил лишний вес сына при строгой диете

"Мы недоумевали, как Адам при соблюдении строгой диеты умудрился потолстеть? Выяснилось, что он придерживается строгой домашней диеты, которую не соблюдает вне стен дома, и, скрываясь от свидетелей, разбавляет ее тысячами и тысячами килокалорий", — сказал глава Чечни в "Вконтакте".
"Теперь в план питания Адама внесены жесткие условия. Каждый в нашей семье принял обязательство следить за рационом Адама дома и вне родных стен, к чему я призываю и наших подписчиков, а сам виновник накопившихся килограммов пообещал больше не употреблять фаст-фуд и прочие мегакалорийные продукты", - написал Кадыров.