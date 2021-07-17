Вице-спикер крымского парламента: Крым ничего не должен Украине

В свою очередь, старший экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что украинская экономика потеряла из-за воссоединения Крыма с Россией 135 миллиардов долларов, однако эта сумма еще не индексирована.

Кроме того, по его словам, украинские власти должны ответить на вопрос, когда вернут вклады крымчан и крымских предприятий, оставшиеся в украинских банках, и кто возместит ущерб полуострову, нанесенный энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадами.