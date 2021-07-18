Ситуация острая: РФ ищет новых поставщиков кислорода

«Роскосмос» Потребность в кислороде в связи с пандемией резко выросла, основные производители работают на пределе своих мощностей. Медицинский кислород из своих запасов для поддержки медицинской отрасли предоставляют Минобороны

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Для увеличения запасов кислорода в южных регионах страны было закуплено 100 тонн из Казахстана , еще столько же придет в конце июля. Северо-западные и западные регионы страны обеспечивают отдельными партиями медкислорода из Финляндии . Ведутся переговоры о поставках на постоянной основе, 240 тонн в месяц, сообщил Мантуров.

Чтобы иметь гарантированные запасы в Сибири и на Дальнем Востоке, торгпредство России в Китае отрабатывает варианты поставок сжиженного кислорода из КНР.

Лариса Попович. Вирус «дельта» более заразен, следовательно, растет число госпитализаций. Примерно в 10% случаев попавшие в больницу отправляются на ИВЛ. С учетом прихода третьей волны все меньше стран смогут отправлять значительные объемы кислорода на экспорт, отмечает директор Института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ

— Ситуация острая, и в мире она будет обостряться. Кислород нужен всем и везде, кислороду нужно будет много. К сожалению, если мы не будем защищаться серьезнее, могут быть перебои, и это было бы очень печально.

— Сейчас можно предсказать конкуренцию за производство кислорода?

— Минпромторг с кислородом сейчас пытается разобраться, но все-таки у нас острый период, и всплеск идет серьезный. И производство идет с большим напрягом, это так.

— Это можно было предвидеть. Почему не позаботились ранее?

— Прогнозировать, какой из штаммов придет и как он будет выглядеть, достаточно сложно. Вообще, сложно было бы предсказать, что резко увеличится количество госпитализированных. Сейчас в Москве оно уменьшается, а в регионах пошла вспышка. Все очень серьезно. Это можно было предсказать, но то, что придет «дельта» и что он окажется таким, а то, что на смену «дельте» может прийти «лямбда», «эпсилон» и другие, об этом говорить достаточно сложно. Вирус действительно ведет себя очень необычно.

— Понять бы, смогут ли еще оперативно нарастить производство?

— Конечно, у нас же еще металлургическая промышленность требует его в огромном количестве. Сейчас останавливать производство тоже невозможно. И кислород сейчас в некоторых странах — эта ситуация становится крайне острой. Те страны, которые его производят и в которых нет такой остроты, их число тоже становится все меньше и меньше. Поэтому нужно вакцинироваться.

По словам Мантурова, Россия уже задействовала все возможности по обеспечению регионов медицинским кислородом.

Четыре основных производителя кислорода — это «Криогенмаш», Air Liquide, Linde и Air Product Gas — работают с предельной загрузкой. В сутки они выпускают более 1,5 тысячи тонн кислорода — это почти три четверти всего производимого в России объема. С учетом ситуации, они перевели более 90% мощностей на выпуск именно медицинского кислорода, сказал министр.