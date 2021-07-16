РФ раскритиковала ОЗХО за молчание по делу Навального

Напомним, МИД России
отметил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают
критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила
группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала
разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны
с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке
, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России
– потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия».