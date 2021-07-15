В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Керри пошутил о рекордной жаре в России во время его визита

Газета.Ruиещё 1
44 минуты назад
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в интервью газете «Коммерсантъ» пошутил на тему рекордной жары в Россию во время его визита.
Керри пошутил о рекордной жаре в России
Фото: EPAEPA
«Это было частью моего плана», — сказал он, комментируя то, что его визит в Москву совпал с периодом самых высоких температурных показателей.
В Москве, 12 июля, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри. В ходе встречи российский министр указал на то, что считает визит американского представителя «весьма и весьма своевременным».
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Керри и обсудил подготовку к 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Политика,Джон Керри,Сергей Лавров,Владимир Путин,ООН,МИД,Газета "Коммерсантъ",Москва,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители