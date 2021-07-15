Джон Керри раскрыл "позитивные идеи" Путина

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Он подчеркнул, что посетил Россию с визитом по поручению президента Джо Байдена , который очень серьезно относится к этой теме и хочет, чтобы РФ и США занялись вопросами климата.

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"Это одна из причин, почему я приехал сюда — добиться повышения целевых показателей (по снижению выбросов — ред.) отдельных стран накануне конференции в Глазго. Президент Байден совершенно ясно дал понять, что это то, к чему мы стремимся. Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку", — сказал Керри в интервью изданию "Коммерсант".

США уже заявили о своих ориентирах, перейдя от сокращения выбросов на 26% к сокращению на 50-52% в течение следующих десяти лет, добавил спецпосланник президента США.

"Нам нужно, чтобы Россия повысила свои целевые показатели в преддверии Глазго. И это не США придумали. Это не просто наша просьба. Это то, на чем сосредоточены усилия государств по всему миру", — отметил Керри.

Он также назвал позитивными идеи Владимира Путина по климатической повестке.

"У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве", — заявил Керри в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, российский президент, к примеру, предложил сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может дать сведения по выбросам парниковых газов и поможет узнать, "насколько люди придерживаются данных ими обещаний".

"Это была его идея. И я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить. Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый рад очень позитивных идей", — отметил Керри.

Кроме того, как рассказал Керри, российский лидер очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов.