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В России резко сократят расходы на транспорт

News.ru
44 минуты назад
Минтранс России решил резко сократить расходы на транспортную инфраструктуру в ближайшие 10 лет. Вместе запланированных 54 трлн рублей на эти цели предлагается направить около 29 трлн, передают «Ведомости».
В России резко сократят расходы на транспорт
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Отмечается, что сумма расходов на транспортную сферу уменьшиться почти в два раза, если проект документа, предполагающий сокращение расходов, будет принят. Основной источник средств - федеральный бюджет и бюджеты регионы, а также внебюджетные источники, отмечается в сообщении.
Основное внимание в новом документе уделяется трансформации транспорта. Кроме того, учтены современные тренды и мировая практика.
Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на автомобильные грузоперевозки. В первом полугодии 2021 года количество заявок на автомобильные грузоперевозки по России увеличилось на 64,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Политика,Минтранс РФ,Ведомости,Россия,
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