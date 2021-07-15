В России резко сократят расходы на транспорт

Отмечается, что сумма расходов на транспортную сферу уменьшиться почти в два раза, если проект документа, предполагающий сокращение расходов, будет принят. Основной источник средств - федеральный бюджет и бюджеты регионы, а также внебюджетные источники, отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на автомобильные грузоперевозки. В первом полугодии 2021 года количество заявок на автомобильные грузоперевозки по России увеличилось на 64,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.