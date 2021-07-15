В России резко сократят расходы на транспорт

Минтранс России решил резко сократить расходы на транспортную инфраструктуру в ближайшие 10 лет. Вместе запланированных 54 трлн рублей на эти цели предлагается направить около 29 трлн, передают «Ведомости».

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Отмечается, что сумма расходов на транспортную сферу уменьшиться почти в два раза, если проект документа, предполагающий сокращение расходов, будет принят. Основной источник средств - федеральный бюджет и бюджеты регионы, а также внебюджетные источники, отмечается в сообщении.

Основное внимание в новом документе уделяется трансформации транспорта. Кроме того, учтены современные тренды и мировая практика.