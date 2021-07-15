Официально Россия никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины , эксперты же могут обсуждать "как хотят", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.

На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания, где в том числе высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.

"В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее. Что касается обсуждения статьи, оно действительно ведется очень активно. Статья весьма и весьма резонансная, и действительно она привлекает к себе большое внимание разных экспертов, которые высказывают разную точку зрения. Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на это счет не было и нет. А что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят", - заявил Песков.