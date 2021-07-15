«Хоть народ вывози»: самые яркие высказывания Марии Захаровой

Мария Захарова известна своими острыми высказываниями. «Рамблер» собрал некоторые из них.

«Грады» на защите дипломата

Саакашвили «на Лабутенах» и Саакашвили-Карлсон

Об игрищах на исторических костях

О катастрофе SSJ-100

О Прибалтике

Захарова ответила афоризмом чешского писателя Карела Чапека на высылку российских дипломатов Прибалтикой вслед за Чехией (это произошло на фоне скандала вокруг взрывов на чешских военных складах).