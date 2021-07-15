«Хоть народ вывози»: самые яркие высказывания Марии Захаровой

«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Всё вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так», - написала Захарова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Мария Захарова известна своими острыми высказываниями. «Рамблер» собрал некоторые из них.
«Грады» на защите дипломата
«Дайте мне сказать. Иначе вы сейчас действительно услышите, что такое российские «Грады», – сказала Захарова в эфире одного из телешоу после того, как оппонент попытался ее перебить.
Саакашвили «на Лабутенах» и Саакашвили-Карлсон
«Вот это американское протеже «на лабутенах и в ... штанах» имеет амбициозные политические планы на Украине», – пошутила дипломат после того, как Михаил Саакашвили появился на политическом мероприятии со штаниной, заправленной в носок.
Затем Захарову позабавила история с попыткой Службы безопасности Украины
задержать Саакашвили. Он забрался на крышу своего дома и пригрозил спрыгнуть. Захарова написала о Саакашвили сказку:
- Малыш, а кто это? - спросил Карлсон своего друга, всматриваясь в мешковатый силуэт на соседней крыше.
- Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы, - зевая ответил Малыш.
- А что он делает на крыше? - ещё более озадаченно произнёс Карлсон- У него же нет пропеллера?..
- Пропеллера нет, зато топливо отменное! - мечтательно произнёс Малыш.
Об игрищах на исторических костях
«Мы не делим Победу на русскую, белорусскую, армянскую, украинскую, еврейскую, грузинскую, татарскую, осетинскую и т.д. Она, как мы поем, одна на всех, потому что за ценой не постояли», - ответила Захарова главе МИД Польши, который заявил об освобождении Освенцима украинцами.
«Нет ничего страшнее подобных игрищ на исторических костях и танцев с национальными бубнами. Именно так национальное самосознание деградирует в национализм и, в конечно счете, мутирует до нацизма», – подчеркивала дипломат.
О катастрофе SSJ-100
Захарова критиковала интернет-пользователей, которые судили о причинах аварии Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево
, не владея данными. Дипломат предложила им отказаться от помощи врачей, если они заболеют.
«Разобравшись дистанционно за сутки с конструкцией авиалайнера и узнав о причинах гибели 41 человека, не имея на руках ни одного факта, вы легко сможете поставить себе диагноз и, тем более вылечиться», - отмечала она.
О Прибалтике
Захарова ответила афоризмом чешского писателя Карела Чапека на высылку российских дипломатов Прибалтикой вслед за Чехией (это произошло на фоне скандала вокруг взрывов на чешских военных складах).
«Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...»
Дальше не помню, найдите сами», - написала она.
Быть русским
В одном из интервью Захарова ответила на вопрос, что значит быть русским.
«Быть эмоциональным, душевным и великодушным, широким во многих вещах, страстно любить и сильно ненавидеть, быть очень справедливым, но всегда по-своему. Медленно запрягать и быстро ехать, это совершенно точно по-русски. Не поддаваться силе и таять от любви», - рассказала она.