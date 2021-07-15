«Вспомнился Жванецкий»: Захарова оценила планы США эвакуировать афганцев

Ранее США начали вывод войск из Афганистана. Президент Джо Байден
пообещал, что американская армия окончательно покинет страну к концу августа. При этом уже стало известно, что с 24 июня члены запрещенной в России террористической организации «Талибан»
начали осаду Мазари-Шарифа — важнейшего транспортного узла между северными провинциями Афганистана и соседними странами центрально-азиатского региона. Эксперты уверены, что власти и армия страны без поддержки американцев не смогут долго противостоять натиску исламистов.