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«Вспомнился Жванецкий»: Захарова оценила планы США эвакуировать афганцев

Алиса Селезнёва
53 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о планах США по вывозу из Афганистана помогавших им людей, вспомнила сатирика Михаила Жванецкого. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Вспомнился Жванецкий»: Захарова оценила планы США эвакуировать афганцев
Фото: ТАССТАСС
Ранее США начали вывод войск из Афганистана. Президент Джо Байден пообещал, что американская армия окончательно покинет страну к концу августа. При этом уже стало известно, что с 24 июня члены запрещенной в России террористической организации «Талибан» начали осаду Мазари-Шарифа — важнейшего транспортного узла между северными провинциями Афганистана и соседними странами центрально-азиатского региона. Эксперты уверены, что власти и армия страны без поддержки американцев не смогут долго противостоять натиску исламистов.
Официальный представитель МИД России прокомментировала планы США в последнюю неделю июля начать эвакуацию помогавших им афганцев.
«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», - подчеркнула Захарова.
8 июля делегация политического крыла талибов посетила Москву для переговоров со спецпредставителем России по Афганистану Замиром Кабуловым. Кабулов объяснил переговоры необходимостью донести российскую позицию по обстановке в регионе.
При этом политолог Дмитрий Абзалов ранее отметил, что после вывода американских войск из Афганистана России может понадобиться усилить свою военную базу в Таджикистане, так как обстановка в приграничных районах обострится.
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