Захарова о докладе по Навальному: "За ОЗХО постоянно говорит Германия"

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска
в Москву
, самолет совершил экстренную посадку в Омске
. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме оппозиционера следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.