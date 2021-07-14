Путин примет участие в виртуальном саммите АТЭС

В составе АТЭС 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в состав входят КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС в ноябре 2020 года. Как ожидается, большинство мероприятий форума в 2021 году будет проходить в формате видеоконференций.