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Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС 16 июля

ТАССиещё 6
8 минут назад
Президент РФ Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая пройдет 16 июля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин примет участие в виртуальном саммите АТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Онлайн-встреча пройдет под председательством Новой Зеландии. Как ранее сообщала глава правительства этой страны Джасинда Ардерн, впервые в истории АТЭС участники объединения согласились провести дополнительную встречу на уровне лидеров. В повестке дня будет сдерживание распространения коронавируса посредством вакцинации, новые меры поддержки для бизнеса и рабочих, а также формирование более устойчивой и инклюзивной экономической среды.
Ранее в среду пресс-служба Белого дома сообщала, что в онлайн-встрече лидеров АТЭС 16 июля примет участие президент США Джо Байден.
В составе АТЭС 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в состав входят КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС в ноябре 2020 года. Как ожидается, большинство мероприятий форума в 2021 году будет проходить в формате видеоконференций.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,АТЭС,Администрация США,Новая Зеландия,
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