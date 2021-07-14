МИД ФРГ объяснил ошибкой в дате в черновике проекта доклада ОЗХО по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным , она была позже исправлена после замечания секретариата организации, заявил представитель ведомства Райнер Бройль.

Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.

"Это не ошибка в документе, потому что он был проектом, в первом черновике была ошибка в дате, тогда речь шла о 20 августе как дате обращения, тогда как правильно говорить про 4 сентября. Секретариат это увидел и во втором проекте она была исправлена", - заявил он на брифинге в среду.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции Франции , параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на вопросы о нестыковках в проекте её доклада с выводами о якобы отравлении блогера Алексея Навального отвечает «громким молчанием». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

«Они (ОЗХО — прим.) вообще молчат. Генеральный директор технического секретариата на все вопросы громко молчит. У него такая позиция», — подчеркнула дипломат.

«Предыдущий так себя не вёл. Этот громко молчит. Выразительно, смачно молчит», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы отравлении осуждённого блогера Алексея Навального есть несостыковка. Она напомнила, что группа ОЗХО для оказания помощи была отправлена в РФ в тот же день, когда произошло якобы отравление. «Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО», невозможно представить, что это могло произойти так быстро, уточнила она.

Дипломат добавила, что руководство Германии «должно было хотя бы что-то иметь в руках», чтобы подготовить заявку в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании.

Напомним, 6 июля в Гааге на 97-й сессии Исполнительного ОЗХО постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин сообщил о том, что в истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального появляются всё новые белые пятна и нестыковки, а сама ситуация по-прежнему вызывает множество вопросов.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратила внимание на несостыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в той части, где говорится об отравлении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией , включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), и сочла их доказательством причастности ФРГ к антироссийским провокациям. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев , его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его словам, комиссия Госдумы вслед за официальным представителем МИД России Марией Захаровой заметила противоречия в докладе ОЗХО.

«Информация о подключении своих экспертов по запросу ФРГ к делу о якобы отравлении Навального боевым отравляющим веществом еще до момента его госпитализации в России требует официальных разъяснений. Пока же доклад ОЗХО расцениваем в качестве доказательства причастности властей ФРГ к провокации в отношении России», — отметил Пискарев.

Также он добавил, что комиссия продолжает фиксировать незаинтересованность Германии в прояснении деталей и обстоятельств в данном деле. В частности, отметил Пискарев, в ФРГ было направлено восемь обращений Генпрокуратуры РФ с просьбой оказать содействие в расследовании по ситуации с Навальным, однако ни одного ответа из бундестага не поступило.

«Налицо продолжительная пропагандистская кампания, осуществляемая с целью введения санкций против России, в связи с чем данный вопрос остается в повестке комиссии», — резюмировал Пискарев.

Ольга Ковитиди. На этой неделе были выявлены новые факты, подтверждающие, что «ситуация с якобы имевшим место отравлением [Алексея] Навального была срежиссирована из-за рубежа, заявила член Совета Федерации

Сенатор считает, что Запад заранее спланировал эту провокацию для очередной масштабной пропагандистской атаки и разогрева протестных настроений внутри РФ.

В проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ее деятельности в 2020 году зафиксировано, что Секретариат организации направил группу для оказания технической помощи «в связи с подозрением на отравление российского гражданина» по просьбе Германии 20 августа 2020 года, отмечается в телеграм-канале комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Российская Федерация до сих пор не получила никакого убедительного объяснения данной нестыковки, — напомнила Ковитиди. — Утверждение, что дата «20 августа» указана в проекте доклада из-за ошибки, выглядит несостоятельным. Ранее ОЗХО заявляла, что получила от Германии запрос на получение технической помощи по ситуации с Алексеем Навальным 17 сентября 2020 года».

По ее мнению, сложно представить, что в проекте официального документа из-за технической ошибки перепутали и месяц, и дату запроса.

«Факты наводят на мысль о том, что ситуация с ухудшением здоровья Навального, его возвращение в Россию после лечения в ФРГ и организация сопутствующих противоправных акций были частью продуманного плана по попыткам дестабилизации общественно-политической ситуации в России. Очевидно, что Запад рассматривает Навального, его соратников и структуры как инструмент для попыток вмешательства во внутренние дела России», — заключила она.