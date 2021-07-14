«Активная работа по проекту «анти-Россия»: зачем Путину статья об Украине

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы по своей недавней статье по украинской проблематике. В частности, он рассказал, почему решил ее написать, откуда возникла идея и каким образом должны развиваться союзнические отношения России с другими постсоветскими странами. Полная расшифровка опубликована на сайте Кремля, «Газета.Ru» выделила основные тезисы президента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Путин - о планах написать статью "Об историческом единстве русских и украинцев"

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"Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю. Название этого материала "статья" - это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах".

Откуда взялась идея материала?

"Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби - как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи". Президент России Владимир Путин также отметил, что в настоящее время эта тема актуальна: "Складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства".

Люди хотят восстановить отношения с Россией

"Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе", - добавил глава государства. Он также упомянул закрытие СМИ, уголовные дела против политиков (глава политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь". - "Газета.Ru"). "При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное", - подчеркнул он.

Кому адресована статья: "им" или "нам"?

"Я не делю на "им" или "нам". Я же и в этом материале говорю о том, что это единая общность, поэтому всем нам: и тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине, и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся. На мой взгляд, это важно для всех".

"Мины замедленного действия"

"Я там прямо сказал о том, что самая опасная "мина замедленного действия" - это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны". Путин напомнил: "У Сталина, который руководил этим направлением работы в большевистской партии, были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить, именно входить в состав РСФСР". Ленин, по его словам, говорил "о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства". "А вторая "мина", я о ней тоже сказал, - это ведущая роль КПСС , направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна", - констатировал Путин.

Проект "Анти-Россия"

"Он начался еще в XVII XVIII веках в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Цель-то простая, я же там пишу: разделяй и властвуй". "Началось это давно, еще в Средние века, и продолжается сегодня: берут на вооружение старые заготовки. Все новое - это хорошо забытое старое".

Триединый народ

"С президентом Белоруссии разговаривал на этот счет, он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, партнер допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, не русский? Это идет прямо, знаете, на автомате, от души, от сердца, понятно. И на Украине много таких людей, миллионы. Поэтому никуда это [триединство] не делось и никуда не денется".

Пересечется ли путь Украины с Россией?

"Здесь речь не о пересечении наших путей, а во взаимосвязи и переплетении судеб миллионов людей, которые проживают на территории сегодняшней Украины и сегодняшней России. Это исторические переплетения, духовные переплетения наших народов, которые складывались веками. И то, что говорят сегодняшние власти, они говорят не о народе. Они говорят о том выборе, который они сами для себя сделали. Но это совсем не значит, что этот выбор является окончательным".

Транзит газа через Украину, "Северный поток - 2"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что мог бы обсудить с российским коллегой его статью при личной встрече. Кроме того, он утверждал, что необходимо обсудить в "нормандском формате" вопрос газового транзита. Российский президент заявил, что "если есть желание подискутировать", то украинской стороне "нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем здесь поговорить". "Когда я говорю "они", я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Эти споры давние. Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная. Она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда. Но в основе - именно исторические документы, которые в архивах лежат", - добавил он. По вопросу газовой проблематики Путин отметил: "Россия, "Газпром" , мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток - 2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", - сказал он, заверив, что Москва выполнит все условия контракта.

Отношения России с другими постсоветскими республиками