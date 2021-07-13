Путин объяснил мотив написания своей статьи об Украине

Президент России Владимир Путин признался, что обдумывал подготовку аналитического материала по украинской проблематике в течение нескольких месяцев.

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"Я решил подготовить этот материал уже довольно давно, уже в течение нескольких месяцев я об этом думаю", - пояснил глава государства журналистам.

Российский лидер также отметил, что подготовленная им публикация- более серьезный труд, чем простая статья.

"Название этого материала "статья" является условным названием, поскольку это все же немного более, чем статья. Это аналитический материал, базирующийся на исторических фактах, событиях, на исторических документах", - отметил президент России.

Также Путин объяснил, как у него возникла идея сделать такого рода аналитику.

"Мы в своей обычной жизни занимаемся трудовой деятельностью, воспитываем детей, у нас есть какие-то хобби, как правило, мы особо не задумываемся над вопросами такого рода и характера, которые излагаются в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели более детально на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковыми являются отношения с нашими самыми близкими родственниками и соседями. Поэтому родилась эта идея именно в этой связи", - пояснил российский лидер.

По словам Путина, на Украине приступили к активной работе по проекту "Анти-Россия", Москву это не может не тревожить.