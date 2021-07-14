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Володин предложил судьям ЕСПЧ подать в отставку

News.ruиещё 4
14 минут назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую её конституции практику однополых браков. В своём Telegram-канале политик написал, что им следует подать в отставку.
Володин предложил судьям ЕСПЧ подать в отставку
Фото: Kremlin Pool/Global Look PressKremlin Pool/Global Look Press
Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно. В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение, — говорится в его сообщении.
Володин напомнил, что в России не подлежат исполнению решения межгосударственных органов, противоречащие Основному закону. Также в стране действует норма о защите «института брака как союза мужчины и женщины».
У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные «гены», которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому — недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель, — отметил Володин.
Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека рассмотрел случаи трёх однополых пар, которым отказали в заключении брака в России. Суд постановил, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о правах человека «Право на уважение частной и семейной жизни». В ЕСПЧ признали, что признание однополых союзов не противоречит защите «традиционного брака», принятой в обновлённой Конституции РФ.
Политика,Вячеслав Володин,ЕСПЧ,Госдума,
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