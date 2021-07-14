Володин предложил судьям ЕСПЧ подать в отставку

Володин напомнил, что в России не подлежат исполнению решения межгосударственных органов, противоречащие Основному закону. Также в стране действует норма о защите «института брака как союза мужчины и женщины».

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека рассмотрел случаи трёх однополых пар, которым отказали в заключении брака в России. Суд постановил, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о правах человека «Право на уважение частной и семейной жизни». В ЕСПЧ признали, что признание однополых союзов не противоречит защите «традиционного брака», принятой в обновлённой Конституции РФ.