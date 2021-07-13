Встреча Путина и Лукашенко продлилась пять часов

«Переговоры завершены», — сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, встреча глав государств не стала неожиданностью, она была запланирована ранее, но это событие не анонсировалось. В ходе встречи Лукашенко рассказал, что противники белорусских властей перешли к стратегии индивидуального террора.
Он также призвал «не париться» относительно санкций со стороны стран Запада и подчеркнул, что Москва и Минск смогут совместно эффективно противостоять внешнему давлению.
Владимир Путин, в свою очередь, охарактеризовал Белоруссию как большого и надежного партнера по экономическому направлению.
«Хотел бы подчеркнуть, что Республика Беларусь в целом остается для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики», —подчеркнул российский лидер.
Путин также добавил, что в прошедшем году вследствие пандемии коронавируса объем товарооборота между государствами упал приблизительно на 17%, но за первые четыре-пять месяцев этого года показатели увеличились более чем на 37%.
Ранее Александр Лукашенко призвал правительство «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить», а именно — в Россию, азиатские страны, Латинскую Америку и Ближний Восток.