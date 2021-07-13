Встреча Путина и Лукашенко продлилась пять часов

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«Переговоры завершены», — сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее лидеры двух стран встретились в Санкт-Петербурге , в Константиновском дворце в Стрельне.

Как отметил Песков, встреча глав государств не стала неожиданностью, она была запланирована ранее, но это событие не анонсировалось. В ходе встречи Лукашенко рассказал, что противники белорусских властей перешли к стратегии индивидуального террора.

Он также призвал «не париться» относительно санкций со стороны стран Запада и подчеркнул, что Москва и Минск смогут совместно эффективно противостоять внешнему давлению.

Владимир Путин, в свою очередь, охарактеризовал Белоруссию как большого и надежного партнера по экономическому направлению.

«Хотел бы подчеркнуть, что Республика Беларусь в целом остается для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики», —подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что в прошедшем году вследствие пандемии коронавируса объем товарооборота между государствами упал приблизительно на 17%, но за первые четыре-пять месяцев этого года показатели увеличились более чем на 37%.