Мишустин рассказал о "нефти XXI века"

Он добавил, что на этой же платформе была создана целая система управления персоналом, которая отслеживает состояние здоровья сотрудников предприятия, распознает параметры их действий и в конечном итоге обеспечивает рост производительности труда.

По его словам, в компании также есть разработки, касающиеся технологий дистанционного зондирования Земли. "Мы подошли к реализации проекта по климатической повестке, это проект у нас по направлению "Карбон". В 2019 году создали первый карбоновый полигон в Российской Федерации для отработки технологий измерения карбона", - уточнил Дмитриев. Он добавил, что компания Ctrl2Go предлагает создать национальную систему высокоточного измерения карбона, которая позволит на 85% территории РФ обеспечить значимую точность измерения, что очень важно, учитывая европейские инициативы по налогообложению предприятий, загрязняющих среду карбоновыми выбросами.