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Мишустин назвал анализ данных "нефтью XXI века"

ТАСС
1 час назад
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Тверь во вторник ознакомился с разработками компании Ctrl2Go, цифрового интегратора "Трансмашхолдинга".
Мишустин рассказал о "нефти XXI века"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Операционный директор компании Александр Дмитриев рассказал главе правительства, что предприятие решает сложную задачу обработки большого количества информации в реальном времени. Такие технологии, по его словам, обеспечивают надежность подвижного состава, цифрового производства, умных сервисов, логистики.
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"Мы разработали свою экосистему, цифровую платформу умной аналитики F5", - сказал Дмитриев.
Он добавил, что на этой же платформе была создана целая система управления персоналом, которая отслеживает состояние здоровья сотрудников предприятия, распознает параметры их действий и в конечном итоге обеспечивает рост производительности труда.
По его словам, в компании также есть разработки, касающиеся технологий дистанционного зондирования Земли. "Мы подошли к реализации проекта по климатической повестке, это проект у нас по направлению "Карбон". В 2019 году создали первый карбоновый полигон в Российской Федерации для отработки технологий измерения карбона", - уточнил Дмитриев. Он добавил, что компания Ctrl2Go предлагает создать национальную систему высокоточного измерения карбона, которая позволит на 85% территории РФ обеспечить значимую точность измерения, что очень важно, учитывая европейские инициативы по налогообложению предприятий, загрязняющих среду карбоновыми выбросами.
"Мы готовы это сделать в формате государственно-частного партнерства. Пилотный прототип системы будет готов к сентябрю этого года, к 2024 году можно показать полное исполнение", - предложил Дмитриев.
Мишустин подчеркнул, что цифровая трансформация стала основой развития общества и экономики, в том числе, промышленного производства.
"Та самая экосистема, которую вы делаете, позволяет вам очень эффективно планировать и управлять процессами сложного высокотехнологичного производства, которое использует цифровые двойники, системы автоматизированного проектирования", - отметил премьер, подчеркнув, что сбор данных позволяет совершенно по-другому строить предиктивную аналитику. Глава правительства сделал акцент на том, что "данные сегодня - это нефть, золото, платина ХХI века, которые со временем только дорожают, поэтому управление и сбор данных представляют основу прогресса ведущих компаний мира".
Глава кабмина назвал важным направлением сферу технологий отслеживания углеродного следа и создания системы измерения углеродного баланса природных экосистем.
"Мы им занимаемся. Знаете, что есть соответствующий проект, поэтому обязательно посмотрим ваши технологические предложения", - отметил он. Премьер констатировал, что при расчете налогов за карбоновые выбросы в настоящее время обсуждаются самые непопулярные решения. "У нас это одна из целей национального развития. Мы говорили об этом очень часто, - сказал Мишустин. - Эти пять основных целей развития, которые поставил перед нами президент, сегодня в том числе диктуют нам необходимость серьезно заниматься экосистемой, серьезно заниматься карбоновыми полигонами и снижать углеродный след везде, где это можно".
Политика,Александр Дмитриев,Михаил Мишустин,Трансмашхолдинг,Тверь,
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