Адресована Западу и украинцам: Политолог о статье Путина

"Из статьи Путина ничего принципиально нового мы не узнали, президент просто систематизировал информацию о ситуации на Украине. Статья адресована нашим "западным партнерам", большинство из которых лезут в то, чего не знают. Они не понимают реальной ситуации, многие из них затруднятся показать Украину на карте, не говоря о том, чтобы отвечать на какие-то исторические вопросы. Поэтому статья, с одной стороны, адресована Западу, чтобы обосновать российскую позицию, ответить на вопросы, почему мы поступаем так, как поступаем, почему мы категорически не можем принять те установки относительно Украины, которые нам пытается навязать Запад.
С другой стороны, статья адресована тем украинцам, которые живут в новую эпоху, которые не жили при Советском Союзе и не учили, так скажем, нормальной истории и действительно могут чего-то не знать. Специально для них статья была переведена на украинский язык. Другой вопрос в том, прочтут ли они ее, или нет. И сделают ли правильные выводы. Но задачи что-то пропагандировать, заставить кого-то изменить свое мнение не ставилось. Задача состояла в том, чтобы объяснить нашу точку зрения, объяснить наши действия. Если у кого-то возникнут вопросы и желание понять нашу точку зрения - он возьмет и прочтет эту статью. А тем, кому наша точка зрения не интересна и они будут пропагандировать что-то свое, несмотря ни на что, - на такого читателя особо рассчитывать и не стоит. Кому действительно интересно узнать настоящую историю - тот узнает. А люди, которые живут тем, чем их "кормит" украинская пропаганда по телевизору, которые не хотят знать, как развивалась история, что происходит между нашими странами, - боюсь, что такими методами их не перевоспитать.
Что касается ошибок, о которых писал президент. Были ошибки во времена Российской империи, когда цари фактически пытались просто стирать любые региональные различия. При большевиках был перекос в другую сторону, когда все эти различия культивировались. Кто тут прав? Это вопрос, который, как мне кажется, не имеет ответа. Потому что в каждую эпоху были свои нарративы, в каждую эпоху были цели, к которым стремилась власть при сторительстве государства. Поэтому Российская империя - это одно, Советский Союз - это совершенно другое. И пытаться осмысливать политику властей времен царизма и властей времен Советского Союза по одним лекалам - абсолютно бессмысленно и глупо. Что-то сейчас кажется ошибкой, тогда это ошибкой не казалось. Но власти ни в царское, ни в советское время не ставили себе целью разделить Украину и Россию.
Исходя из нашего опыта, мы можем оценить то, что происходит сейчас. А сейчас наши идеологические противники ставят себе цель "оторвать" Украину от России, что они уже сделали, и создать там некий антироссийский плацдарм (то, что принято называть проект "анти-Россия"). Они переняли исторический опыт, учли все ошибки наших предков и пытаются в современных реалиях предложить свой нарратив.
Посмотрите, как исторически, начиная с 1991 года, менялась ситуация. Девяносто первый год. Тогда идеологи украинской независимости пропагандировали на украинскую аудиторию: "Мы кормим Россию, москали сожрали все наше сало, выпили всю нашу горилку. Сейчас мы отделимся и заживем, как Франция. Не думайте, что отделение означает, что мы от России отгородимся стеной, что будет пересмотр истории, будет насильственная украинизация". И так далее... Вспомните, как Кравчук в своей знаменитой листовке "К русским соотечественникам" на Украине заявлял, что не будет никаких межнациональных "терок", таких вопросов даже ставиться не будет... И посмотрите, что мы имеем сейчас.
При Кравчуке пропагандировалось, что "мы разделимся на два государства, но эти два государства будут дружить и взаимодействовать, но никакой разницы не будет, будет только разная валюта, будет граница". Тот посыл, который пытались продвинуть идеологи украинской независимости, именно в этом и состоял. Мол, мы отделимся политически, но будем оставаться одним народом. Но мы видим что за 20 лет произошел чудовищный перекос, чудовищная эволюция от того, что Украина и Россия - это два дружественных государства, к тому, что Украина - это не Россия, Украина это анти-Россия. Еще при Ющенко начались темы про "тысячелетнюю историю угнетения", про "десятки войн между Россией и Украиной", теории "о происхождении украинцев от шумеров", заявления, что "древние укры выкопали Черное море"... Абсолютный псевдоисторический бред... В девяносто первом году такое представить себе было сложно, как и то, что на Украине отменят 9 мая и будут славить бандеровцев. Полнейшая маргинальщина. А сейчас мы видим на государственном уровне, к чему привела эта политика. Поэтому то, что Кравчук признал обман и развод людей, извините, "как лохов" - это хорошо, но ситуации это не изменит. Потому что по факту в лице Украины мы сейчас имеем абсолютно враждебное государство. Мы видим, что там пытаются слепить враждебную нацию, основа которой - в противопоставлении России. К сожалению, эти процессы происходят, они углубляются, с каждым годом ускоряются. Я сейчас не вижу перспектив, каким образом это можно исправить до тех пор, пока на Украине не будет полностью демонтирован нынешний нацистский режим, пока Украина не будет полностью выведена из-под влияния Запада. После этого потребуется полгода, год, может быть, больше, чтобы развернуть эту тенденцию вспять и вернуть украинцев в число нормальных, адекватных людей. При условии, что Запад не будет никаким образом влиять, что будет нормальное правительство, что людям включат нормальные каналы. Но сейчас там происходит оболванивание людей, превращение их в зомби. Единственный вариант - это полная денацификация Украины, демонтаж нынешнего режима и его полное отрезание от влияния Запада", - отметил Родионов.