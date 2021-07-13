Зеленский похвалил статью Путина об Украине

При этом украинский президент подчеркнул, что не успел полностью ознакомиться с материалом из-за нехватки времени, но пообещал сделать это в ближайшее время. Он также добавил, что положительно оценивает решение своего коллеги опубликовать статью на украинском языке.
Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован на сайте Кремля 12 июля. Она посвящена историческим вопросам, связанным с формированием национального сознания у украинцев, их общности с русским народом и территориальным проблемам на постсоветском пространстве.