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Зеленский похвалил статью Путина и пообещал ответить

Lenta.ru
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский похвалил статью, опубликованную президентом России Владимиром Путиным о единстве русских и украинцев, и пообещал вскоре ответить на нее. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».
Зеленский похвалил статью Путина об Украине
Фото: ReutersReuters
По словам политика, российский лидер «глубоко проработал вопрос» и потратил много времени на погружение в тему. Он подчеркнул, что хотел бы обсудить с Путиным отдельные ее положения при личной встрече.
«Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», — сказал Зеленский.
При этом украинский президент подчеркнул, что не успел полностью ознакомиться с материалом из-за нехватки времени, но пообещал сделать это в ближайшее время. Он также добавил, что положительно оценивает решение своего коллеги опубликовать статью на украинском языке.
Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован на сайте Кремля 12 июля. Она посвящена историческим вопросам, связанным с формированием национального сознания у украинцев, их общности с русским народом и территориальным проблемам на постсоветском пространстве.
Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Украина,
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