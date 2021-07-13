В Гааге
6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Александр Шульгин
заявил, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным
при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он
отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии
направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск – Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.