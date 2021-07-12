Поклонская: Зеленский ведет Украину к уничтожению

Поклонская согласилась с тезисом Путина, что русские и украинцы — один народ, отметив, что в ней самой живут и Россия, и Украина, "как во многих соотечественниках в Украине и России".

Она подчеркнула, что для нее важно было услышать от президента, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". "А какой быть Украине — решать ее гражданам", - добавила депутат.