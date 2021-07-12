Поклонская: Зеленский ведет Украину к уничтожению

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией
и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.