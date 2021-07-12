Путин: Киеву не нужен Донбасс

Украинские власти не хотят обсуждать статус юго-восточных регионов, выполнять Минские соглашения, вместо этого - культивируют образ "жертвы агрессии" и нагнетают русофобию, написал президент России Владимир Путин
в статье, посвященной российско-украинским отношениям. Похоже, Киеву
просто не нужен Донбасс, считает он.
Путин напомнил, что "Россия
сделала все, чтобы остановить братоубийство" на юго-востоке Украины
. Были заключены Минские соглашения, свои подписи под ними не отозвал ни один из участников переговоров, никто не инициировал пересмотр Резолюции Совета Безопасности ООН
от 17 февраля 2015 года, перечислил он. Более того, в ходе официальных переговоров, представители Украины периодически заявляют о "полной приверженности" Минским соглашениям, на деле же руководствуются позицией об их "неприемлемости".
Причин тому, по мнению российского лидера, несколько. Во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой. Во-вторых, итоги минских переговоров, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия". "А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю - под протекторатом, контролем со стороны западных держав", - считает Владимир Путин.