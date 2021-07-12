Путин: Киеву не нужен Донбасс

Причин тому, по мнению российского лидера, несколько. Во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой. Во-вторых, итоги минских переговоров, дающие реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с ДНР и ЛНР при посред­ничестве России, Германии и Франции, проти­воречат всей логике проекта "анти-Россия". "А он может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага. И добавлю - под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав", - считает Владимир Путин.