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Путин считает, что Киеву не нужен Донбасс

Российская Газета
2 часа назад
Украинские власти не хотят обсуждать статус юго-восточных регионов, выполнять Минские соглашения, вместо этого - культивируют образ "жертвы агрессии" и нагнетают русофобию, написал президент России Владимир Путин в статье, посвященной российско-украинским отношениям. Похоже, Киеву просто не нужен Донбасс, считает он.
Путин: Киеву не нужен Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Путин напомнил, что "Россия сделала все, чтобы остановить брато­убий­ство" на юго-востоке Украины. Были заключены Минские согла­ше­ния, свои подписи под ними не отозвал ни один из участников переговоров, никто не инициировал пере­смотр Резолюции Совета Безопас­ности ООН от 17 февраля 2015 года, перечислил он. Более того, в ходе официальных пере­говоров, предста­вители Украины перио­ди­чески заявляют о "полной приверженности" Минским согла­ше­ниям, на деле же руководствуются позицией об их "неприем­лемости".
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"Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпо­читают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрес­сии" и торговать русофобией. Устраивают крова­вые прово­кации в Донбассе. Словом, любыми спо­собами привле­кают к себе вни­мание внешних покро­вителей и хозяев", - подчеркнул Владимир Путин.
"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен", - заявил он.
Причин тому, по мнению российского лидера, несколько. Во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой. Во-вторых, итоги минских переговоров, дающие реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с ДНР и ЛНР при посред­ничестве России, Германии и Франции, проти­воречат всей логике проекта "анти-Россия". "А он может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага. И добавлю - под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав", - считает Владимир Путин.
Политика,Владимир Путин,Совбез ООН,Киев,Россия,Украина,
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