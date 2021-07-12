Таким образом сенатор прокомментировал слова представителя политического офиса движения в Дубае Сухейля Шахина, который рассказал о том, что «Талибан»* ведет с Россией переговоры по вопросу снятия санкций с организации.

По словам Джабарова, необходимо оценить действия талибов в случае прихода к власти.

«Надо посмотреть, что будет дальше, сейчас пока говорить «вы поставьте нам пятерку, мы исправимся». Сначала надо исправиться. Нужно понять, реально талибы придут к власти или это только планы, и каким будет их поведение в стране: это будут массовые репрессии в отношении тех, кто работал в государственных структурах, либо это будет страна светская, нормальная. Рановато. Надо оставить афганский народ в покое, чтобы они сами разобрались, какую власть они хотят», — заявил он.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры

"Талибан"* (движение признано в РФ террористической организацией и запрещено) обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения, заявил РИА Новости представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву

"Мы просили их (российские власти) об исключении из санкционного списка (СБ ООН)", - сказал Шахин.

Ранее в движении заявили, что достигнутое в 2020 году соглашение между талибами и США подразумевает их исключение из всех "черных списков" и Вашингтон якобы работает над этим.

Между тем спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее заявил РИА Новости, что пока условий для исключения талибов из санкционных списков нет. По его словам, запуск процедуры может произойти только когда начнутся содержательные переговоры между афганскими сторонами - при утверждении ясной и четкой повестки дня.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Россия может пересмотреть статус радикального движения «Талибан» (запрещено в России) как террористической организации, исходя из его дальнейших действий. Такие условия назвал Никита Мендкович , эксперт Центра изучения современного Афганистана и Российского совета по международным делам (РСМД), в беседе с «Лентой.ру».

Мендкович подчеркнул, что пересмотр будет возможен, если «Талибан» выступит с новыми программными заявлениями и изменит свою схему деятельности в Афганистане.

«Если действительно они начнут систематически отказываться от терроризма, преследовать террористические группировки на подконтрольных себе территориях, безусловно, отношение будет изменено», — отметил он.

При этом подобный шаг не должен основываться лишь на словах представителей «Талибана», к заверениям и обещаниям движения следует относиться с особой осторожностью.

«Разумеется, нужно использовать дипломатический диалог, чтобы убеждать их соблюдать свои обещания, но одновременно нужно использовать и определенные силовые рычаги, чтобы обеспечивать выполнение этих обещаний», — пояснил эксперт.

Тем не менее Россия должна продолжать диалог с «Талибаном», поскольку он все больше влияет на обстановку в Афганистане. «Перефразируя одного политика прошлого, другого Афганистана у меня для вас нет. Мы, в отличие от США, не можем собрать вещи и улететь в другое полушарие от Афганистана», — подчеркнул Мендкович.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, будут добиваться урегулирования ситуации в стране и призвал к этому другие государства. При этом американские войска сохранят возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости, добавил Байден.

Таким образом депутат прокомментировал слова представителя политического офиса движения в Дубае Сухейля Шахина, который рассказал о том, что «Талибан»* ведет с Россией переговоры по вопросу снятия санкций с организации.

Парламентарий напомнил, что «Талибан»* признан в России экстремистским, отметив, что «пока что мы не видим оснований для пересмотра этого решения».

«Возможно, со временем это решение [снятие санкций] и состоится, но, на мой взгляд, это время еще не пришло. Я думаю, что надо присмотреться, мы понимаем, что они хотят стать цивилизованной политической силой, но при этом слишком много крови на их руках. Насколько я понимаю, Россия еще не готова к принятию подобных решений», — добавил депутат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не встречался с представителями движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) во время их визита в Москву. Так прокомментировала в своем Telegram-канале фотографии, опубликованные в соцсетях, официальный представитель ведомства Мария Захарова

"Сколько еще могут наши "либеральные" и анонимные врать, что "Лавров проводит в Москве переговоры с талибами?" Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же", - написала с иронией Захарова.

По ее словам, распространенное в социальных сетях фото, на котором запечатлены Лавров и представители "Талибана", датируется еще 2019 годом. Снимок был сделан на торжественном заседании, посвященном столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

Губернатор провинции Кандагар опроверг информацию о захвате одноимённого города. По его словам, боевики отступают под натиском афганских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что растиражированная информация о захвате города является «беспочвенными сообщениями».

Ранее сообщалось, что боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кандагар. В городе произошли столкновения в районе рынка и центральной тюрьмы. Были убиты девять боевиков, двое из них ранены. Кандагар — это второй по численности город Афганистана. В нём проживает около 491 тысячи человек.

Противостояние правительственных сил и талибов продолжается в Афганистане на фоне вывода американских войск. «Талибан» захватил пограничные города Ислам-Кала и Торгунди. Они считаются торговыми воротами в Иран и Туркмению соответственно.