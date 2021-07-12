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В Кремле прокомментировали слухи о влиянии на российский футбол

Газета.Ru
22 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о влиянии Кремля на футбол в стране.
В Кремле признали провал сборной России по футболу
Фото: ТАССТАСС
«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль «всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол».
Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин делает много для развития спорта.
Ранее глава государства во время «Прямой линии» предложил подумать о кадровых изменениях в национальных командах.
«То, что и хоккейная и футбольная сборные не отличились, не может остаться незамеченным. В таких случаях, ничего личного, нужно подумать над тем, что сделано позитивного и что нужно изменить сейчас, в том числе кадровую составлявшую и, не посыпая голову пеплом, двигаться дальше», — сказал президент.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Станислав Черчесов назначен Путиным и снят может быть только президентом.
Политика,Алексей Венедиктов,Дмитрий Песков,Станислав Черчесов,Владимир Путин,Эхо Москвы,
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