Россия направила ноту США

Она заявила, что после того, как МИД и российские правоохранительные органы
направили соответствующий запрос и ноту в американское посольство, Госдеп
принял решение о возвращении этого сотрудника в США. Поскольку, как пояснила Мария Захарова, в данном случае речь шла о снятии с этого сотрудника дипломатического иммунитета, чтобы придать его местному суду.
Напомним, накануне Захарова рассказала, что момент кражи указателя стрелочного перевода, находившегося на разъезде у железнодорожной станции Осташков Тверской области, попал на видео.
"Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета", - написала Мария Захарова, добавив, что действия американского дипломата подвергли опасности жизни и здоровье пассажиров поездов, проходящих по этому отрезку путей.