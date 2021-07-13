В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россия направила ноту США из-за кражи ж/д указателя американским дипломатом

Российская Газетаиещё 18
3 часа назад
Министерство иностранных дел России направило соответствующую ноту посольству США по факту кражи одним из сотрудников американской дипмиссии железнодорожного указателя. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия направила ноту США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она заявила, что после того, как МИД и российские правоохранительные органы направили соответствующий запрос и ноту в американское посольство, Госдеп принял решение о возвращении этого сотрудника в США. Поскольку, как пояснила Мария Захарова, в данном случае речь шла о снятии с этого сотрудника дипломатического иммунитета, чтобы придать его местному суду.
"Но они сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: они просто отправили его домой", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Напомним, накануне Захарова рассказала, что момент кражи указателя стрелочного перевода, находившегося на разъезде у железнодорожной станции Осташков Тверской области, попал на видео.
"Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета", - написала Мария Захарова, добавив, что действия американского дипломата подвергли опасности жизни и здоровье пассажиров поездов, проходящих по этому отрезку путей.
Политика,Мария Захарова,МИД,МВД,Госдеп США,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители