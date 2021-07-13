Россия направила ноту США

"Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета", - написала Мария Захарова, добавив, что действия американского дипломата подвергли опасности жизни и здоровье пассажиров поездов, проходящих по этому отрезку путей.