Миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и еще пять сотрудников компании в воскресенье совершили полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 км на борту аппарата Unity-22. Все путешествие продлилось для них около часа, а чувство невесомости космические пассажиры испытывали лишь несколько минут. В состав экипажа, помимо миллиардера, вошли пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.