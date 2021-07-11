МИД осудил позицию Франции по вакцинам

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Россия осуждает Францию за дискриминационные высказывания одного из ее представителей по поводу допуска некоторыми странами Евросоюза на свою территорию иностранных граждан, привитых от COVID-19 вакцинами, произведенными в России и Китае, заявила глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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Ее слова стали ответом на недавнее заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, ранее выразившего сожаление в связи с тем, что Греция , в отличие от большинства государств ЕС, признает вакцинированными тех, кто привился сыворотками не из общего портфеля закупок Евросоюза. В настоящий момент ЕС признает только вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson

«Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, допуская приезд людей с прививками другими вакцинами. Это не политический вопрос, это вопрос научного плана, позицию в котором определило общее для европейских стран ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств. — «Газета.Ru»). Большая часть европейских стран, в том числе и Франция, признают только эти четыре вакцины. <...> Во Францию нельзя попасть с санитарным пропуском, если у тебя российская или китайская прививка, не потому, что мы дискриминируем ту или иную страну, а потому что мы считаем надежными только те четыре вакцины», — сказал Бон эфире радиостанции Europe 1.

По мнению России, МИД Франции не имеет права диктовать другим странам и народам, какими вакцинами им прививаться.

«Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговаривать по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также предположила, что французскому внешнеполитическому ведомству «обидно за свою державу» из-за того, что страна не разработала собственной вакцины против COVID-19.

В настоящий момент во Франции фармацевтический гигант Sanofi разрабатывает такой препарат и обещает представить его к декабрю 2021-го.

«Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки», — считает Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что, в отличие от Бона, глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени назвала «Спутник V» эффективным препаратом.

«Просто она не пропагандист, как Бон, а вирусолог — Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», — заключила Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков , в свою очередь, назвал неприемлемой для демократического общества дискриминацию вакцин по политическим причинам. Китайские власти также выступили категорически против «политизации вопросов, связанных с вакцинами».