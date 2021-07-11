Захарова сравнила МИД Франции с Геббельсом из-за критики «Спутника V»

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Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса российскими и китайскими вакцинами.

«Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», — сказал представитель французского МИД.

Захарова назвала данное высказывание недопустимым и дискриминационным, а также заявила, что подобные слова возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации.

«Речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговарваить по-другому», - заявила она, отметив, что Бон не является вирусологом, «чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью».



«Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса», - подчеркнула Захарова.

По ее мнению, МИД Франции не должен диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться.

Также представитель МИД РФ считает, что французскому внешнеполитическому ведомству обидно за свою страну, не сумевшую разработать собственную вакцину от COVID-19, и Бон завидует странам, которым это удалось.