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Захарова сравнила МИД Франции с Геббельсом из-за критики «Спутника V»

Ювелина Бернст
1 час назад
Представитель МИД России Мария Захарова отчитала госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона за критику Греции, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Свое мнение Захарова высказала в Telegram.
Захарова сравнила МИД Франции с Геббельсом из-за критики «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса российскими и китайскими вакцинами.
«Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», — сказал представитель французского МИД.
Захарова назвала данное высказывание недопустимым и дискриминационным, а также заявила, что подобные слова возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации.
«Речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговарваить по-другому», - заявила она, отметив, что Бон не является вирусологом, «чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью».

«Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса», - подчеркнула Захарова.
По ее мнению, МИД Франции не должен диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться.
Также представитель МИД РФ считает, что французскому внешнеполитическому ведомству обидно за свою страну, не сумевшую разработать собственную вакцину от COVID-19, и Бон завидует странам, которым это удалось.
В России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Политика,Мария Захарова,МИД,Греция,Франция,
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