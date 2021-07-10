Отвоеван у Турции: Россия напомнила Украине историю Крыма

"Их очередные примитивные выдумки не заслуживают абсолютно никакого внимания. Подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования и заигрывания с националистами. Киевским властям пора успокоиться. Крым никогда не вернется в чуждую ему Украину", — сказал сенатор.
"Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", — написал сенатор в Telegram-канале.
"Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял", — сказал он РИА Новости.