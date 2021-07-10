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В России ответили на планы Киева депортировать 500 тысяч человек из Крыма

РИА Новости
1 час назад
Политики и общественные деятели прокомментировали идею украинского вице-премьера Алексея Резникова депортировать граждан России из Крыма после его "возвращения в состав Украины".
Отвоеван у Турции: Россия напомнила Украине историю Крыма
Фото: ТАССТАСС
Резников, который также занимает пост "министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий", заявлял, что в Киеве рассматривают несколько сценариев в отношении 500 тысяч россиян, переехавших в Крым после 2014 года.
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"Примитивные выдумки"

Как отметил в разговоре с РИА Новости член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков, украинские власти сами не верят в то, что говорят.
"Их очередные примитивные выдумки не заслуживают абсолютно никакого внимания. Подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования и заигрывания с националистами. Киевским властям пора успокоиться. Крым никогда не вернется в чуждую ему Украину", — сказал сенатор.
По его словам, полуостров стал местом притяжения, в том числе, и для граждан Украины. В Крым, по данным Цекова, за семь лет переехали жить и работать около ста тысяч украинцев.

"Фарс и клоунада"

В свою очередь, коллега Цекова по Совфеду Алексей Пушков отметил, что украинские чиновники не говорят, как именно они собираются вернуть Крым.
"Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", — написал сенатор в Telegram-канале.
Политик с иронией добавил, что, по версии Киева, "возвращение Крыма" произойдет "как-то само по себе". По мнению Пушкова, такой расчет превращает заявления украинских политиков в бессмысленный фарс и политическую клоунаду.

"Планы сумасшедших"

Планы киевских властей по возвращению полуострова не могут воплотиться в жизнь, уверен глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
"Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял", — сказал он РИА Новости.
Форманчук призвал киевские власти не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев по возвращению Крыма и призвал их заняться чем-нибудь созидательным.
Политика,Алексей Резников,Александр Форманчук,Сергей Цеков,Алексей Пушков,Совет Федерации,ЕС,РИА Новости,Республика Крым,Киев,Россия,Украина,
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