Крым пожаловался на преследования Украиной своих жителей

Он напомнил, что именно в Крыму, во время Ялтинской конференции 1945 года, лидерами СССР, Великобритании и США было принято решение о создании ООН, которая должна была "поддерживать международный мир и безопасность, развивать дружественные отношения между нациями, быть центром для согласования действий наций при разрешении международных проблем - экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, в поощрении уважения к правам человека и основам свобод".

Член ОП РФ пояснил ТАСС, что заседание 47-й сессии Совета ООН по правам человека проходило в онлайн-формате, в его блоке были приглашены девять выступающих, которые должны были представить доклад на полторы минуты о нарушении прав человека в Крыму. "Я рассказал, что права человека нарушаются не органами власти или какими-то общественными организациями, а со стороны сопредельного государства. И я призывал и призываю ООН, чтобы они реально оценили обстановку, а не брали за основу те высказывания, которые делает Украина и коллективный Запад", - отметил Абажер в разговоре с ТАСС.