Японцы призвали покарать Россию за газификацию Курил

Публикации в японских СМИ о планах России
газифицировать Курилы вызвали негативную реакцию у жителей Страны восходящего Солнца. Об этом сообщает
РИА «Новости».
«Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над «северными островами», какими-то «сожалениями» и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьезные санкционные меры!», - большое количество такого рода комментариев по этому поводу появились в японских соцсетях.
Пользователи призывают к экономическим санкциям в отношении Китая, России и Южной Кореи, «покусившихся на японскую территорию».
Напомним, что в четвертом квартале 2023 года на острове Итуруп Курильской гряды в поселении Китовое должны быть введены в строй мощности по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Параллельно будет создано аналогичное предприятие на другом курильском острове – Кунашир. Поставки газа на острова планируется осуществлять с Сахалина, где будет возведен завод сжатого и сжиженного природного газа.
Япония считает южные острова Курильской гряды Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан своей территорией, якобы незаконно занятой Россией. Россия, в свою очередь, отвергает подобные претензии.