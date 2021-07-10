Японцы призвали покарать Россию за газификацию Курил

Напомним, что в четвертом квартале 2023 года на острове Итуруп Курильской гряды в поселении Китовое должны быть введены в строй мощности по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Параллельно будет создано аналогичное предприятие на другом курильском острове – Кунашир. Поставки газа на острова планируется осуществлять с Сахалина, где будет возведен завод сжатого и сжиженного природного газа.