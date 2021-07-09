Захарова: США стоит переключиться с "русской угрозы" на пришельцев

"Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Ведущий Карлсон заявил, что АНБ следило за его перепиской и намеревалось слить ее в интернет. Причина, по мнению репортера, – нелюбовь нынешней администрации к его консервативным взглядам и желание закрыть программу "Такер Карлсон сегодня вечером"... Якобы этот самый Такер Карлсон хотел взять интервью у президента России и поэтому попал под наблюдение спецслужб... По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его "рупором Кремля" и "агентом российской пропаганды", - написала Захарова.