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Захарова посоветовала США переключиться с "русской угрозы" на пришельцев

РИА Новостииещё 6
1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала американцам переключить внимание с "русской угрозы" на пришельцев и НЛО, комментируя очередной скандал с американским журналистом.
Захарова: США стоит переключиться с "русской угрозы" на пришельцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Поводом стало заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что он регулярно прослушивался американской разведкой из-за желания взять интервью у президента России Владимира Путина. По словам Захаровой, история не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что "к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе".
"Ведущий Карлсон заявил, что АНБ следило за его перепиской и намеревалось слить ее в интернет. Причина, по мнению репортера, – нелюбовь нынешней администрации к его консервативным взглядам и желание закрыть программу "Такер Карлсон сегодня вечером"... Якобы этот самый Такер Карлсон хотел взять интервью у президента России и поэтому попал под наблюдение спецслужб... По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его "рупором Кремля" и "агентом российской пропаганды", - написала Захарова.
Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,АНБ,МИД,Fox News,Соединенные Штаты,
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