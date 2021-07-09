В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Лавров пригласил на встречу школьника из Армавира

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с финалистом конкурса «Большая перемена» в «Артеке» Александром Луниным из Армавира, интересующимся дипломатией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.
Лавров пригласил на встречу школьника из Армавира
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Глава МИД России предложил мальчику встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены, чтобы обсудить его будущую профессию.
По его мнению, очень важно, что такие молодые ребята интересуются важными государственными делами.
«Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!», — рассказал школьник.
Ранее президент России Владимир Путин подбодрил 11-летнего финалиста конкурса «Большая перемена», который заплакал во время видеоконференции с главой государства.
Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России.
Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,Москва,Россия,Армавир,Краснодар,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители