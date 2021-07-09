Лавров пригласил на встречу школьника из Армавира

По его мнению, очень важно, что такие молодые ребята интересуются важными государственными делами.

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России.