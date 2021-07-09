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Пушков назвал ошибку Байдена в Афганистане

News.ruиещё 3
2 часа назад
Президент США Джо Байден полагает, что Афганистан для его страны ещё не потерян, но он ошибается. об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
Пушков рассказал об ошибке Байдена в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Байден заявил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч боевиков запрещённого в РФ радикального движения «Талибан».
По мнению Пушкова, Байден полностью заблуждается относительно Афганистана, как это делали и его предшественники.
Байден ошибается насчет Афганистана. Как ошибались и Буш-младший, и Обама, которые вели там безнадежную войну, — написал сенатор.
По мнению Пушкова, прав оказался предшественник Байдена Дональд Трамп, принявший решение о выводе американских войск из Афганистана — его замысел теперь и выполняет действующий президент.
Но он пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян, — резюмировал сенатор.
Ранее Джо Байден озвучил дату окончательного вывода войск США из Афганистана. Это случится 31 августа. В настоящее время процесс идёт без потерь.
Политика,Алексей Пушков,Джордж Буш,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Талибан,Россия,Кабул,Афганистан,Соединенные Штаты,
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