Пушков рассказал об ошибке Байдена в Афганистане

Ранее Байден заявил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч боевиков запрещённого в РФ радикального движения «Талибан».
По мнению Пушкова, Байден полностью заблуждается относительно Афганистана, как это делали и его предшественники.
Байден ошибается насчет Афганистана. Как ошибались и Буш-младший, и Обама, которые вели там безнадежную войну, — написал сенатор.
По мнению Пушкова, прав оказался предшественник Байдена Дональд Трамп, принявший решение о выводе американских войск из Афганистана — его замысел теперь и выполняет действующий президент.
Но он пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян, — резюмировал сенатор.
Ранее Джо Байден озвучил дату окончательного вывода войск США из Афганистана. Это случится 31 августа. В настоящее время процесс идёт без потерь.