В Москву прибыла делегация талибов

Делегация катарского политического офиса движения "Талибан"
(запрещено в РФ
) находится в Москве
. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин.
"Да, я подтверждаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Шахин сообщил, что делегация состоит из четырех человек. "Делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар", - отметил он.
В последний раз делегация движения "Талибан" посещала Москву в марте для участия в заседании расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.